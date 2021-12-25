«Известия»: ЕС оценил свои претензии к России в €290 млрд

Евросоюз оценил в €290 млрд свои претензии к России за «незаконную дискриминацию» европейских товаров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст жалобы ЕС.

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО). Претензии ЕС связаны с тремя мерами, связанными с политикой импортозамещения России.

Первой они назвали «дискриминационную оценку заявок на госзакупки». Европейский регулятор полагает, что связанные с государством российские компании получают необоснованные преференции, а также подают заявки в тендерах со стоимостью, заниженной на 15–30%. При этом впоследствии эти предприятия получают полную сумму за свои работы, уверены в ЕС.

Второй «дискриминирующей» мерой они считают получение предварительных разрешений для закупки продукции машиностроения за рубежом.

Также в ЕС возмутились из-за национальных квот при закупках. Так, по почти 250 группам товаров, 90% должна составлять продукция отечественного производства. Эти «смешанные ограничения и стимулы» дискриминируют иностранных производителей и нарушают правила Всемирной торговой организации, полагают в ЕС.

В ноябре Евросоюз попросил ВТО сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках.

Россия присоединилась к ВТО в декабре 2011 года. В 2013 году Евросоюз запросил ВТО о созыве панели арбитров для разбирательства по режиму уплаты утилизационного сбора на автомобили в России — это было первое «панельное» разбирательство в рамках организации. Россия же за время пребывания в организации инициировала более 15 исков, на страну в эту организацию жаловались около десятка раз.