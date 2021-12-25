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На Украине признали, что пока не могут найти альтернативу российскому газу

Глава «Нафтогаза» Витренко не назвал альтернативу газу РФ

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РИА «Новости»

Глава компании «Нафтогаз » Юрий Витренко заявил, что Украина не может пока обеспечить поступление газа из альтернативных РФ источников. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Физически суда с LNG [сжиженным природным газом] на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить на Украину через трубы», — пояснил глава организации.

Витренко обратил внимание, что для появления альтернативы российскому газу надо модернизировать систему газопроводов в Польше.

«Чтобы физически оттуда газ мог поступить на Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти «узкие места» расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру», — добавил топ-менеджер.

Ранее в Киеве обвинили США в предательстве и подлости из-за транзита газа.

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, соглашение предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд. куб. м газа ежегодно с 2021 по 2024 год на основе правила «Качай или плати»: российский «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

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