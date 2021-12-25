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«Газпром» не забронировал мощности «Ямала – Европы» на 25 декабря

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В ходе дополнительной сессии аукциона компания «Газпром» снова не возобновила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сведения площадки GSA Platform.

До этого российский «Газпром» заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии. Также компания использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

По данным на субботу, 25 декабря, «Газпром» опять не бронировал мощности.

С прошлой недели «Газпром» продолжает снижать бронирование мощностей газопровода. На 17 декабря компания выкупила 27 млн. куб. м газа, а на 20 декабря — 3,8 млн. из доступных 89,1 млн. куб. м.

В четверг, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии осталось невостребованным. Аналогичная ситуация сохранилась и на следующий день.

Также «Газпром» увеличил транзит в Евросоюз через Украину на 54%.

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