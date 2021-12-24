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Белоусов назвал факторы, влияющие на рост доходов населения

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РИА «Новости»

Рост доходов населения зависит от динамики зарплаты, постепенного повышения МРОТ и теневой занятости. Об этом «Forbes» заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«По уровню реальных доходов Россия останется «примерно на уровне 2019 года из-за провала в 2020 году», — отметил вице-премьер.

По его словам, сейчас есть проблемы в динамике реальной заработной платы. В основном они связаны с бюджетниками. По указу президента России Владимира Путина, средняя оплата труда у бюджетников не должна быть ниже средней зарплаты в регионах, и по этому вопросу ведется работа.

Также есть проблемы в теневых зарплатах. В основном они сконцентрированы в сфере малого и среднего предпринимательства, где работает более 20 млн человек. Во время первой волны пандемии коронавируса, когда правительство занималось сохранением рабочих мест, были обнаружены целые отрасли, где люди работали через гражданско-правовые договоры с ИП.

Еще рост доходов населения зависит от постепенного повышения МРОТ и «социального казначейства», когда помощь получают не целые категории граждан, а происходит адресная социальная поддержка.

Согласно опросу аналитиков, проведенному в конце ноября, реальные доходы россиян по итогам 2021 года вырастут примерно на 2,6%. Это связано с восстановлением экономики, дефицитом кадров на рынке и единовременными социальными выплатами.

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