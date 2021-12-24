В МИД РФ рассказали, кому стоит беспокоиться в случае перекрытия газа Минском

Руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал РИА «Новости», что заявления белорусской стороны о возможном перекрытии транзита газа должны, в первую очередь, беспокоить совсем не Москву.

«Подобные заявления белорусского руководства должны вызывать беспокойство прежде всего в странах Западной и Центральной Европы, куда поставляется российский газ», — объяснил дипломат.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европу в ответ на новые западные санкции.

По словам белорусского руководителя, в случае, если санкции, вводимые Западом, будут ставить республику в чрезвычайное положение, а Минск не сможет ответить на это иными вариантами, то Белоруссии придется воспользоваться «этой жесткой мерой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Лукашенко об ограничении транзита российского газа через территорию республики не согласованы с Москвой.

А глава МИД Белоруссии Владимир Макей подчеркнул, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введенные Западом санкции против республики.