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Путин заявил, что льготная ипотека ведет к подорожанию жилья

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин сообщил, что дешевая льготная ипотека ведет к подорожанию жилья, однако существует и позитивный эффект. Об этом глава государства заявил во время Большой пресс-конференции.

По словам российского президента, для семей страны очевиден эффект в виде роста строительства.

Путину предложили, в том числе, создать определенные механизмы сдерживания роста цен на жилье. Причиной для подобного решения приморская журналистка назвала то, что стоимость однокомнатной квартиры в регионе достигла 8-12 млн. рублей.

Президент согласился с журналисткой из Дальнего Востока, что льготная ипотека сказалась на стоимости квадратного метра.

Также Путин отметил позитивный эффект в виде роста строительства и покупок квартир.

«Дешевая ипотека, она ведет к подорожанию, но все-таки это привело и к тому, что 90 млн квадратных метров мы построили», — подчеркнул он.

Как заметил Путин, количество семей, улучшающих свои жилищные условия, все еще растет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

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