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Путин объяснил, что «Газпром» не бронировал «Ямал-Европу» из-за отсутствия заявок

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Евгения Новоженина/Reuters

Владимир Путин заявил, что российский «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу «Ямал-Европа» по причине отсутствия заявок со стороны европейских стран. Глава государства раскрыл причину во время Большой пресс-конференции со своим участием.

«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй день подряд не забронировал траффик для поставок газа по маршруту «Ямал-Европа»... Просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот траффик потому что те его контрагенты, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», — уточнил Путин.

По его словам, в реверсном режиме был включен этот маршрут, и несколько дней качался газ из Германии в Польшу

Ранее стало известно, что «Газпром» не осуществлял бронирования польского участка газопровода «Ямал-Европа» в течение нескольких дней подряд.

Также в Германии оценили ситуацию с поставками газа из России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

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