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В «Нафтогазе» назвали причину, по которой «Северный поток — 2» не работает

Глава «Нафтогаза» Витренко: «Северный поток — 2» не работает за счет действий Украины

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил на пресс-конференции, что «Северный поток — 2» не начал свою работу из-за действий Киева, сообщает ТАСС.

«За счет действий национальной акционерной компании [«Нафтогаз Украины»] и успешного сотрудничества с нашими международными партнерами «Северный поток — 2», несмотря на то что он достроен, он не работает», — отметил руководитель компании.

По его словам, Украина в постоянном режиме прорабатывает вопросы, связанные с возможными санкциями против российского проекта.

Ранее Витренко сказал, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, и они намерены привлекать средства на международных рынках.

А до этого, он отметил, что Украина будет терять около $2 млрд в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны.

В «Нафтогазе» сообщили, что сейчас крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80%. В компании заявили, что работают над увеличением собственной добычи «голубого топлива», для этого применяются новые технологии и управленческие подходы, изучаются и разрабатываются перспективные участки недр.

22 декабря «Нафтогаз Украины» пожаловался Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона заявила, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину.

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