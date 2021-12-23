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Отбор газа из европейских хранилищ 21 декабря стал рекордным

GIE: отбор газа из подземных хранилищ Европы 21 декабря составил рекордных 762 млн куб. м.

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Отбор газа из подземных хранилищ Европы 21 декабря составил 762 млн кубометров, это рекордный показатель с начала отопительного сезона, а также рекордный уровень для этого дня за все время наблюдений. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (ведутся с 2011 года).

Отмечается, что наполненность европейских хранилищ сократилась до 62,9 млрд кубометров (58,3%), что на 22 млрд кубометров меньше по сравнению с 2020 годом.

В последние несколько дней цены фьючерсов на газ в Европе заметно росли. 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум.

Накануне цены на газ на европейских биржевых торгах упали ниже отметки $2000 за 1 тыс. кубометров после резкого роста 21 декабря. Скачки произошли на фоне решения «Газпрома» не бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» уже второй день подряд. Эксперт предположил, что Европе и не нужны дополнительные поставки из-за падения спроса перед Рождеством.

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