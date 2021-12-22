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«Нафтогаз» пожаловалась на «Газпром»

Украинский «Нафтогаз» подал жалобу в Евросоюз на «Газпром»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Нафтогаз» подал в Евросоюз (ЕС) жалобу на российский «Газпром», говорится в сообщении, размещенном на сайте украинской компании.

««Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать. Именно это является главной причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей», — отмечается в сообщении председателя правления «Нафтогаза» Юрия Витренко.

В «Нафтогазе» уверены, что цель «Газпрома» — это создание искусственного дефицита газа и давление на Евросоюз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток — 2» без соблюдения требований европейского законодательства.

Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни. Накануне стоимость фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум.

22 декабря «Газпром» снова отказался от бронирования мощностей «Ямала-Европы» — этого не произошло ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии. Этот газопровод, пролегающий через территорию Польши и ведущий в Германию, представляет собой один из ключевых маршрутов поставок российского газа в Европу. В 2020 году долгосрочный договор «Газпрома» и польской PGNiG истек, поэтому в этом году российская компания бронировала мощности газопровода через аукцион.

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