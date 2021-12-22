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В Кремле заявили, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в проработке

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Дмитрий Песков заявил, что вопрос, связанный с индексацией пенсий для работающих пенсионеров, не снимался с повестки. Об этом представитель Кремля сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам пресс-секретаря президента РФ, сроки исполнения правительством поручения Владимира Путина были продлены из-за пандемии.

Пескову задали вопрос, можно ли считать невыполненным исполнение президента России об индексации выплаты пенсионерам, которые работают.

«Нет, нельзя, оно выполнено, вопрос в проработке. Это очень сложный вопрос», — разъяснил Песков.

Он обратил внимание, что на разработку мер повлияла, в том числе, эпидемиологическая обстановка.

«Сроки продлеваются соответствующим образом, но здесь ведется работа и нет ничего страшного», — подчеркнул Песков.

Ранее Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии. Страховая пенсия состоит из отчислений в Пенсионный фонд РФ (ПФР), которые производит работодатель с официальной зарплаты.

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