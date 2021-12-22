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Россияне сэкономили более 11 млрд рублей по карте «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Держатели карт «Мир» получили в 2021 году кешбэка более чем на 11 миллиардов рублей в рамках акций платежной системы и партнеров ее программы лояльности.

В эту сумму не входят выплаты кешбэка в рамках проекта Ростуризма «Туристический кешбэк».

В 2021 году «Мир» совместно с партнерами провела больше 180 акций.

«В программе лояльности сегодня зарегистрировано уже б больше 26 млн карт, — отметил Владимир Комлев, генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир»). – Особенно популярно использование карт «Мир» для оплаты поездок в общественном транспорте. В этом году мы проводили акции на транспорте в в 36 российских городах и регионах. Общая экономия жителей регионов на оплате проезда картами «Мир» в этом году уже составила более одного миллиарда рублей».

На базе программы лояльности платежной системы «Мир» была реализована выплата кешбэка в рамках проекта Ростуризма, туристический кешбек. За путешествия по стране 1,7 миллиона россиян получили более чем на шесть миллиардов рублей возврата за покупку туров и бронирование отелей в период с 18 марта по 10 сентября 2021 года. И более четырех миллиардов кешбэка было выплачено за приобретение путевок в детские лагеря для 400 тысяч детей с 25 мая по 31 августа 2021 года.

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