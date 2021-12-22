В ФСБ определили главную угрозу безопасности России в 2022 году

Генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов назвал экономические проблемы главной опасностью для России в 2022 году. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, рост цен влияет на настроения россиян. И при ухудшении экономической ситуации жители России начнут искать виноватых.

«Именно из них вытекают радикальные и протестные настроения в обществе. И именно проблемы в экономике множат число предателей и шпионов», — сказал Михайлов.

Также среди главных проблем предстоящего года генерал назвал увеличение количества преступлений, связанных с цифровыми технологиями и кибермошенничеством.

Ранее Главный экономист Всемирного банка по российскому направлению Дэвид Найт назвал самые страшные риски для экономики России. По его словам, это угроза развития пандемии COVID-19 из-за сравнительно низких темпов вакцинации, аномально сильный рост инфляции, дипломатические проблемы и энергопереход.