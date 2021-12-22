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На БелАЭС приступили к загрузке топлива в реактор второго энергоблока

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Global Look Press

Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока началась на Белорусской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики республики.

По информации пресс-службы, 22 декабря в активную зону реактора второго энергоблока атомной станции загрузили первую тепловыделяющую сборку со свежим ядерным топливом.

«Таким образом положено начало важного этапа проекта — физического пуска блока, главная задача которого — подтвердить надежность и безопасность его работы на проектных параметрах», — заявили в ведомстве.

Как пояснили в Минэнерго, в реактор планируется загрузить 163 тепловыделяющие сборки.

«Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм. и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке — 571 кг.,» — уточнили в министерстве.

В дальнейшем запланированы работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний.

Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2022 году, заключили в ведомстве.

Ранее на Украине заявили о планах помешать запуску «Северного потока – 2».

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