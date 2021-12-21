«Смертность» бизнеса в России достигла минимума за шесть лет

Количество закрывшихся компаний в России в 2021 году сократилось до минимальных значений за шесть лет. Об этом сообщается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Газеты.Ru»).

«За 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся предприятий сократилось относительно аналогичного периода коронакризисного 2020 года на четверть. Рынок покинули 345,7 тыс. компаний, что стало минимальным показателем смертности бизнеса за последние шесть лет», — отмечается в исследовании.

Больше всего заметно снижение «смертности» бизнеса в Псковской области. В этом регионе стало меньше закрываться различных организаций на 67,6%. Второе место заняла Кабардино-Балкария с результатом 62,7%. Замыкает тройку Ингушетия (62,3%). Также в первой десятке оказалась Калининградская и Оренбургская область, Чувашия, Красноярский край, Якутия, Адыгея и Мордовия.

При этом в некоторых регионах наоборот участились закрытия компаний. Так, на первое место по закрытиям вышел Чукотский автономный округ (рост на 90,9%), Ставропольский край (+67,7%) и Липецкая область (+63,8%).

«Сейчас потребительский спрос восстанавливается, и финансовые показатели предприятий растут. Однако перед бизнесом встают новые проблемы, связанные с ростом издержек из-за разогнавшейся инфляции и удорожанием кредитов», — сообщила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

По ее словам, больше года бизнес в России находился в подвешенном состоянии и ожидании антиковидных мер, которые могли серьезно изменить рыночные правила. Из-за этого многие организации не могли строить долгосрочные планы, а собственники малого бизнеса стали считать занятие предпринимательство рискованным делом.

По данным единого реестра субъектов МСП на декабрь 2020 года, начиная с сентября количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 100 тыс. после резкого падения почти в 500 тыс. в августе.