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Энергокризис обойдется европейским потребителям в €350 млрд в 2022 году

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Global Look Press

Потребители из стран Европы в 2022 году могут отдать более €350 млрд из-за энергокризиса, заявил министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас на заседании в Брюсселе совета министров энергетики ЕС, пишет греческое издание «Иефимерида».

«Если прогнозы специалистов рынка подтвердятся, то гражданам Европы придется заплатить более €350 млрд в 2022 году из-за роста цен на электроэнергию и газ», — отметил Скрекас.

Он считает, что в связи со сложившейся ситуацией с ценами на электроэнергию нельзя занимать пассивную позицию. Поэтому необходимо создать единый европейский механизм, чтобы поддержать уязвимые домохозяйства, малое и среднее предпринимательство.

Также Скрекас отметил, что Греция полностью поддерживает сокращение вредных выбросов в атмосферу, чтобы снизить их на 55% к 2030 году. Для этого в стране вынесли на общественное обсуждение первый национальный закон о климате.

В конце октября норвежская международная энергетическая компания Equinor решила помочь европейским странам справиться с энергокризисом. Крупнейший конкурент «Газпрома» тогда решил увеличивать поставки газа на европейский рынок.

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