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Россиянам спрогнозировали двузначные ставки по ипотеке

Глава Дом.РФ Мутко заявил, что в 2022 году ставки по ипотеке составят 10–10,2%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава Дом.РФ Виталий Мутко заявил, что решение Центрального банка России снова увеличить ключевую ставку может привести к росту ипотечных ставок на жилье в новостройках до 10–10,2%. Он дал такой прогноз в интервью РБК.

По его словам, в настоящее время ставки на ипотеку составляют около 9,2%.

«В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5% и выше», — сказал Мутко.

В ходе беседы с изданием он также заявил, что цены на жилье в 2022 году «войдут в нормальный цикл».

17 декабря совет директоров Центробанка РФ поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. В ЦБ заявили, что в связи с этим и учетом увеличивающихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных.

ЦБ в начале текущего месяца предложил постепенно закрывать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. В департаменте финансовой стабильности ЦБ заявили, что эта мера в дальнейшем поможет охладить перегретый рынок недвижимости, избавив россиян от «избыточных рисков» в виде роста стоимости жилья. В то же время отдельным российским регионам, где ситуация на рынке недвижимости сложная, регулятор предложил продлить срок действия программы.

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