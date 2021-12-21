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Юрист Сивакова рассказала, кому не проиндексируют пенсии в 2022 году

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Юрист Ирина Сивакова заявила в интервью изданию PRIMPRESS, что в 2022 году индексация пенсий не будет распространяться на работающих пенсионеров и жителей некоторых регионов.

Она отметила, что власти ряда регионов решили не повышать пенсии в будущем году. Так, без индексации оставят пенсионеров в Ленинградской области.

Где-то размер выплаты вырастет незначительно, продолжила эксперт. В Подмосковье, например, пенсии увеличат всего на один процент.

Кроме того, на повышение пенсии не стоит рассчитывать трудоустроенным гражданам, резюмировала Сивакова.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что резкое увеличение пенсий может привести к росту инфляции, и Россия попадет в тот же «капкан», что и в 1990-е годы.

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