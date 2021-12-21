Россияне стали чаще получать сообщения о щедрых скидках от мошенников перед Новым годом

Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках и распродажах, которые на самом деле являются мошенническими и содержат вредоносные ссылки. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные экспертов платформы ОНФ «Мошеловка».

«Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой в этом году можно назвать щедрые предложения по покупке подарка за 10% от реальной стоимости на рынке», — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

С середины декабря на платформу поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях. Все они предлагают приобрести товар по очень низкой цене. На сайте всегда отмечается, что количество товаров ограничено, и оставшееся время предложения варьируется от 12 часов до суток с момента попадания на сайт.

Когда пользователи нажимают на покупку, то переходят на страницу, где необходимо ввести личные данные и информацию по карте, тем самым россияне оставляют мошенникам свои платежные данные и лишаются денег с банковских карт.

Лазарева считает, что граждане должны проявлять бдительность и уточнять об акциях на официальных сайтах брендов или по телефону горячей линии. При этом необходимо проявлять осторожность на маркетплейсах, где также могут скрываться объявления мошенников.

Общероссийский народный фронт в мае запустил платформу «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты и волонтеры обрабатывают поступающие обращения, систематизируют их и передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие надзорные ведомства.

Официальный паблик «Яндекс Go» в социальной сети «ВКонтакте» 20 декабря был взломан. Злоумышленники рассылали подписчикам фишинговые ссылки с фейковым розыгрышем.