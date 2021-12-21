Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Макрон провел телефонный разговор с Путиным 18:12
Менеджер избитого фигуриста рассказала о его состоянии 18:10
Астрономы впервые обнаружили магнитное поле экзопланеты 18:07
Цена на газ в Европе впервые превысила $2100 за кубометр 18:05
Поджигатель гипермаркета в Томске устроил пожар, потому что ему «надоело... 18:02
Чемпион ОИ Мишин обвинил Софью Великую в звездной болезни 17:59
Ростовского священника, подозреваемого в растлении детей, отстранили от служения 17:59
Стая собак спасла младенца, оставленного на улице 17:58
Депутат Леонов посоветовал недовольным Москвой «отъехать» в Рязань и Тулу 17:54
Forbes назвал богачей, больше всех потерявших денег в 2021 году 17:54

Россияне стали чаще получать сообщения о щедрых скидках от мошенников перед Новым годом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках и распродажах, которые на самом деле являются мошенническими и содержат вредоносные ссылки. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные экспертов платформы ОНФ «Мошеловка».

«Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой в этом году можно назвать щедрые предложения по покупке подарка за 10% от реальной стоимости на рынке», — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

С середины декабря на платформу поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях. Все они предлагают приобрести товар по очень низкой цене. На сайте всегда отмечается, что количество товаров ограничено, и оставшееся время предложения варьируется от 12 часов до суток с момента попадания на сайт.

Когда пользователи нажимают на покупку, то переходят на страницу, где необходимо ввести личные данные и информацию по карте, тем самым россияне оставляют мошенникам свои платежные данные и лишаются денег с банковских карт.

Лазарева считает, что граждане должны проявлять бдительность и уточнять об акциях на официальных сайтах брендов или по телефону горячей линии. При этом необходимо проявлять осторожность на маркетплейсах, где также могут скрываться объявления мошенников.

Общероссийский народный фронт в мае запустил платформу «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты и волонтеры обрабатывают поступающие обращения, систематизируют их и передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие надзорные ведомства.

Официальный паблик «Яндекс Go» в социальной сети «ВКонтакте» 20 декабря был взломан. Злоумышленники рассылали подписчикам фишинговые ссылки с фейковым розыгрышем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть