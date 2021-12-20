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Самозанятым могут разрешить вставать на налоговый учет на «Госуслугах»

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Кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий самозанятым вставать на налоговый учет через портал госуслуг. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о гражданах России и стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

«Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам «расширить» оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика НПД», — следует из документа.

С 2019 года в четырех регионах России — в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области — в рамках эксперимента действует особый налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход (НПД). Это специальный налоговый режим, те, кто переходит на него, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%.

Платить налог на профессиональный доход вправе самозанятые и ИП, у которых годовой доход не превышает лимит в 2,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что половина российских школьников хочет стать бизнесменами. Совсем не планируют работать только 3% школьников.

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