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AliExpress назвал самое популярное время среди россиян для онлайн-покупок

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Наиболее популярным временем для онлайн-покупок россиян стали 10 часов утра, а днем с наибольшей активностью – четверг. Об этом «Газете.Ru» сообщили в AliExpress.

В остальные часы покупки пользователей в онлайн-ритейлере идут относительно равномерно, отметили в компании.

Кроме того, ежемесячная аудитория крупнейшего онлайн-ритейлера AliExpress в России в ноябре 2021 года достигла новой рекордной отметки в 35 млн пользователей.

Рекорд дневной активной аудитории составил 12,5 млн человек. Количество активных покупателей за последние 12 месяцев превысило 28,7 млн человек. Большинство клиентов (82%) используют для онлайн-покупок мобильные устройства.

Чаще всего клиенты AliExpress ищут на сайте продукцию китайской компании Xiaomi. На втором месте – чехлы для iPhone, на третьем – женские платья.

В компании App Annie, занимающейся аналитикой мобильного рынка, сообщали, что в октябре 2021 года приложение «Авито» обогнало по посещаемости другие онлайн-площадки — AliExpress, Wildberries, OZON, Youla, Auto.ru. Аналитики связали это, в том числе, с развитием собственного сервиса доставки.

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