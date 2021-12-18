Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Убиравший снег трактор задавил пенсионера в Казани 13:35
Российский обладатель Кубка Стэнли отреагировал на успехи Овечкина в НХЛ 13:31
Пожар на заводе «Северная верфь» в Петербурге ликвидирован 13:27
Появилось видео с покидающим Украину Порошенко 13:24
В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата 13:17
В МИД Латвии назвали условия для вступления Украины в НАТО 13:16
Рублев рассказал о своих психологических проблемах 13:11
В России к 25-летию «Брата» выпустят комиксы по мотивам фильма 13:02
Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО 12:53
МВД подтвердило сбой в системе ГИБДД 12:52

Россиян предупредили о сбоях вылова минтая из-за задержки украинских судов

РБК: рыбопромышленники предупредили о задержках при улове рыбы из-за нового закона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Francois Mori/AP

Российские рыбопромышленники предупредили о задержках при вылове минтая и производстве рыбной продукции из-за вступления в силу в начале 2022 года новых требований к оформлению лицензий на добычу водных биоресурсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма вице-премьеру Виктории Абрамченко от президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева и главы Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака.

Рыбопромышленники предупредили, что новые правила также могут привести к срыву Охотоморской минтаевой экспедиции, начало которой запланировано на 1 января.

Согласно указанному документу, с 1 января 2022 года разрешения на добычу биоресурсов должны получить суда, которые были собраны за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для получения такого разрешения необходимо предоставить информация о таможенном декларировании судна.

Кроме того, проблемы могут возникнуть у судов, построенных в СССР (территория ЕАЭС не включает в себя территорию бывшего СССР). Так, для лова в биоресурсов используются 46 крупнотоннажных судов украинского производства.

Как указал Зверев, в общей сложности в вылове минтая участвуют около 120-125 судов, предполагается, что задержки с получением разрешений могут возникнуть у 45% из них. Потери в этом случае могут превысить 300 млн руб. в сутки.

«В целях недопущения системного сбоя в работе рыбохозяйственной отрасли просим вас оказать содействие в разрешении создавшейся ситуации и дать соответствующее поручение ФТС России», — указано в письме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть