Россиян предупредили о сбоях вылова минтая из-за задержки украинских судов

Российские рыбопромышленники предупредили о задержках при вылове минтая и производстве рыбной продукции из-за вступления в силу в начале 2022 года новых требований к оформлению лицензий на добычу водных биоресурсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма вице-премьеру Виктории Абрамченко от президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева и главы Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака.

Рыбопромышленники предупредили, что новые правила также могут привести к срыву Охотоморской минтаевой экспедиции, начало которой запланировано на 1 января.

Согласно указанному документу, с 1 января 2022 года разрешения на добычу биоресурсов должны получить суда, которые были собраны за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для получения такого разрешения необходимо предоставить информация о таможенном декларировании судна.

Кроме того, проблемы могут возникнуть у судов, построенных в СССР (территория ЕАЭС не включает в себя территорию бывшего СССР). Так, для лова в биоресурсов используются 46 крупнотоннажных судов украинского производства.

Как указал Зверев, в общей сложности в вылове минтая участвуют около 120-125 судов, предполагается, что задержки с получением разрешений могут возникнуть у 45% из них. Потери в этом случае могут превысить 300 млн руб. в сутки.

«В целях недопущения системного сбоя в работе рыбохозяйственной отрасли просим вас оказать содействие в разрешении создавшейся ситуации и дать соответствующее поручение ФТС России», — указано в письме.