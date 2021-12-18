Глава Минфина ФРГ исключил связь запуска «Северного потока — 2» с политикой

Власти Германии придерживаются позиции дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, а не его эскалации. Об этом заявил министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, сообщает WAZ.

«На данный момент это не политический, а правовой вопрос», — сказал он.

По словам Линднера, Западу не следует использовать проект «Северный поток — 2» в качестве средства давления на Россию. Министр подчеркнул, что на данный момент Федеральное сетевое агентство Германии проводит необходимые проверки на соответствие запуска газопровода европейскому законодательству.

«Эта проверка еще не завершена, результат неясен», — заключил Линднер.

13 декабря официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что необходимо дождаться правовой проверки «Северного потока — 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.