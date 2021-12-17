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Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Совет директоров Центрального Банка России 17 декабря поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в сообщении.

В связи с этим и учетом увеличивающихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных, указали в ЦБ.

«Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — говорится в сообщении ЦБ.

В Банке не исключили, что ключевая ставка может быть вновь повышена на ближайших заседаниях.

22 октября Центробанк России повысил в пятницу ключевую ставку с 6,75% до 7,5%.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

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