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Песков рассказал, что Путин высоко оценивает работу Набиуллиной и ЦБ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает деятельность Банка России и его председателя Эльвиры Набиуллиной. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

«Вы знаете, что президент неоднократно высоко оценивал работу Центробанка в целом и руководителя Центробанка Набиуллиной в частности», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы государства.

У Пескова также спросили, как в Кремле воспринимают вероятное поднятие ЦБ ключевой ставки и каков кредит доверия Путина к регулятору.

По его словам, учитываются все позиции.

«В Кремле прислушиваются ко всем точкам зрения», — ответил Песков.

Ранее в Центробанке анонсировали очередное повышение ключевой ставки. Сохранение ставки или повышение на минимальные 0,25 п.п. являются наиболее маловероятными вариантами, предупреждала Набиуллина.

Также говорилось, что ЦБ может поднять ключевую ставку до 8,5%.

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