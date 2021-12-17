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Абрамович купил участок бывшего стадиона на побережье в Геленджике

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Группа Millhouse Романа Абрамовича купила участок со стадионом в прибрежной зоне Геленджика. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости.

ООО «Финэстейт Ко», которая является структурой Millhouse миллиардера Романа Абрамовича, стало собственником АО «Гавань», которому принадлежит территория стадиона «Спартак» в Геленджике. До этого стадионом владела компания «Рамо-М».

Территория стадиона имеет площадь 2,2 га и находится всего в 100 метрах от берега Черного моря. В 2013 году «Гавань» и администрация города заключили соглашение о строительстве на месте стадиона торгово-развлекательного комплекса, но его возведение так и не было начато.

Эксперты считают, что на участке по его статусу можно построить гостиницу или комплекс апартаментов. Приблизительная стоимость данного участка может быть 400 млн рублей, а объем необходимых инвестиций в строительство — 4,5 млрд рублей.

Абрамович стал интересоваться Геленджиком в начале 2021 года, когда зарегистрировал в городе ООО «УК «Юг Эстейт». Тогда предполагалось, что миллиардер может заняться в городе-курорте развитием гостиничного бизнеса, в частности построить бутик-отель с виноградником.

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