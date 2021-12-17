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Аналитик Потавин усомнился в санкциях США и ЕС против российских нефти и газа

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Санкции ЕС и США в отношении российских нефти и газа теоретически возможны, но абсолютно невыгодны никому. Об этом агентству «Прайм» заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Санкции против России в сфере энергетики – это наименее вероятный вариант санкций с учетом значительной доли РФ на мировом рынке энергоносителей», — считает аналитик.

По его словам, российская экономика уже несколько лет находится под секторальными санкциями Запада, но какого-либо негативного эффекта от них нет. Учитывая сильную зависимость многих стран от российских ресурсов, наиболее вероятным может быть нейтральный сценарий текущей ситуации с последующим улучшением.

Потавин отмечает, при возможном отключении России от SWIFT усложнятся валютные переводы, а сама система платежей останется неизменной. В этом случае может быть использована Национальная платежная система (аналог международных систем) или система СПФС (российский аналог SWIFT).

Лидеры стран ЕС 16 декабря решили продлить уже действующие ограничения против России на полгода — до 31 июля 2022 года. Санкции привязаны к реализации минских соглашений по урегулированию на Украине.

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