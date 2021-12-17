Россияне получат все положенные выплаты до конца года

Жители России получат пенсии, заработную плату за январь, 13-ю зарплату, премии и пособия до конца текущего года. Об этом изданию URA.RU сообщила депутат, член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Все денежные выплаты производятся перед праздниками, добавила парламентарий. Она также указала, что выплаты пенсий за январь 2022 года были заложены в бюджет 2021 года .«Многие граждане получают пенсию в период праздничных дней», — уточнила Бессараб.

Работодатели и регионы, сообщила депутат, также стараются выдать детские новогодние подарки, помочь многодетным семьям и ветеранам до нового года. По ее словам, в России действует много программ поддержки и развития материнства и детства.

Высокая инфляция негативно влияет на уровень доходов пенсионеров, которым в предпраздничный период предстоят дополнительные траты на подарки близким, заявили ранее в ЛДПР. В связи с этим в партии разработали законопроект о ежегодной предновогодней выплате всем пенсионерам. Похожий законопроект — о 13-й пенсии — внесла несколько дней назад «Справедливая Россия». Подробности — в материале «Газеты.Ру».