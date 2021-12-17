Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Гол Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Баффало» 08:31
Пожар в Осаке мог произойти в результате поджога 08:28
В России готовят онлайн-платформу психологической помощи школьникам 08:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров 08:25
В Британии заявили о большей заразности «омикрона» по сравнению... 08:14
В подмосковном Долгопрудном были замечены загадочные розовые собаки 08:04
МЧС может вновь получит право проверять стройки на пожароопасность 07:50
Семин назвал преимущество «Динамо» перед остальными командами РПЛ 07:47
Россияне при помощи смартфона смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД 07:36
Заслуженный артист РФ возмутился уборкой снега в Москве 07:31

Россияне получат все положенные выплаты до конца года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Жители России получат пенсии, заработную плату за январь, 13-ю зарплату, премии и пособия до конца текущего года. Об этом изданию URA.RU сообщила депутат, член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Все денежные выплаты производятся перед праздниками, добавила парламентарий. Она также указала, что выплаты пенсий за январь 2022 года были заложены в бюджет 2021 года .«Многие граждане получают пенсию в период праздничных дней», — уточнила Бессараб.

Работодатели и регионы, сообщила депутат, также стараются выдать детские новогодние подарки, помочь многодетным семьям и ветеранам до нового года. По ее словам, в России действует много программ поддержки и развития материнства и детства.

Высокая инфляция негативно влияет на уровень доходов пенсионеров, которым в предпраздничный период предстоят дополнительные траты на подарки близким, заявили ранее в ЛДПР. В связи с этим в партии разработали законопроект о ежегодной предновогодней выплате всем пенсионерам. Похожий законопроект — о 13-й пенсии — внесла несколько дней назад «Справедливая Россия». Подробности — в материале «Газеты.Ру».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть