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Мобильная связь может подорожать в России на 6-10%

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Российские сотовые операторы планируют увеличить стоимость услуг связи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Сообщается, что тарифы на мобильную связь уже в начале 2022 года они могут вырасти на 6–10%.

Газета отмечает, что подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов у ФАС пока нет. Кроме того, минцифры готовят меры по поддержке отрасли.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, рост цен на сотовую связь — вынужденная мера. Она связана с ростом расходов на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов. Специалисты рынка отмечают, что операторы уже повышают цены — если не прямо, то косвенно, например, взимая плату за ранее бесплатные услуги или же сокращая размеры пакетов услуг.

Ранее в Росстате сообщили, что в ноябре текущего года абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России выросла на 2,4% по сравнению с октябрем. До ноября услуги мобильной связи в 2021 году не дорожали более чем на 0,34% за месяц, а где-то даже уменьшались в цене.

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