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Цена газа в Европе впервые с октября превысила $1700 за тысячу кубов

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Laszlo Balogh/Reuters

Стоимость газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября, передает ТАСС, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.

Как отмечается, это произошло после того, как «Газпром» на аукционе не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на пятницу, 17 декабря.

В четверг цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в определенный момент достигала $1 705 за 1 тыс. куб. м, или €145,985 за МВт ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Накануне стоимость газа на европейском рынке преодолела порог в $1500 за тысячу кубометров на фоне слабого вклада альтернативных источников энергии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует поменять стратегию заключения газовых контрактов для повышения энергобезопасности. Как пишет Bloomberg, этим решением Брюссель в частности стремится ограничить продление долгосрочных контрактов на импорт газа и усилить контроль за уровнем топлива в их хранилищах. Россия рассчитывает на заключение этих контрактов, однако смена стратегии ЕС может помешать этим планам.

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