Акции «Ленты» выросли на 9,5% после сообщений о покупке «Утконоса»

Ценные бумаги российской розничной сети «Лента» взлетели почти на 9,5% утром 16 декабря после новостей о приобретении сервиса по доставке продуктов «Утконос». Об этом пишет РБК.

Обыкновенные акции «Ленты» выросли на 9,5%, до 1259 рублей за штуку. На открытии торгов в Лондоне бумаги «Ленты» поднялись в цене почти на треть (+30,78%), до $3,42.

Эксперты считают, что онлайн-бизнес «Ленты» является одним из самых перспективных в средней и долгосрочной перспективе, а также окажет положительное влияние на акции компании в дальнейшем. Несмотря на то, что конкуренция на рынке достаточно высокая, при правильном масштабировании направления компания может получить дальнейший толчок для расширения своего влияния.

Торговая сеть «Лента» 16 декабря объявила о покупке онлайн-ретейлера «Утконос» за 20 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании. В «Ленте» уверены, что эта сделка поможет компании увеличить долю в сегменте онлайн-продаж.