«Первую запись» в «Википедии» продали за $750 тысяч

Первую запись на сайте «Википедии» продали на аукционе за $750 тыс. в виде NFT-токена. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christies.

Торги прошли 15 декабря в Нью-Йорке. В качестве первой статьи основатель онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлс выбрал фразу: Hello, World! (с англ. «Здравствуй, мир!»). Кроме фразы с торгов за $187,5 тыс. ушел компьютер, на котором была написана эта статья. Им оказался iMac компании Apple малинового цвета.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, который подтверждает право на владение виртуальным активом. NFT уникален, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.

Nike в середине декабря купил производителя виртуальных «кроссовок» RTFKT, чтобы ускорить свою цифровую трансформацию. Новое приобретение позволит обслуживать спортсменов и авторов на стыке спорта, творчества, игр и культуры.