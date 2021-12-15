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Премьер-министр Италии предупредил о последствиях санкций против Северного потока--2

Премьер-министр Италии Драги выразил надежду, что «Северный поток — 2» не окажется под санкциями

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» не попадет под санкции, сообщает ТАСС.

«Если [«Северный поток - 2»] должен стать частью аппарата санкций, в чем, как мы надеемся, не будет необходимости, но если это станет неизбежным, ясно, что это значительно отразится на ценах на газ», — объяснил Драги.

По его словам, газовый проект способен стать одним из переговорных инструментов между Евросоюзом и Россией.

Ранее в немецком Христианско-демократическом союзе заявили, что нет смысла вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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