За неделю с 7 по 13 декабря в России подорожал ряд продуктов, в том числе гречневая крупа, куриные яйца и сахар-песок. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«За период с 7 по 13 декабря 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%1), с начала декабря – 100,12%, с начала года – 107,64% (справочно: декабрь 2020 г. – 100,83%, с начала года – 104,91%)», — сообщили в ведомстве.

Цена на гречку в среднем выросла на 1,3%, яйца — на 1,1%, сахар — на 0,4%, масло подсолнечное — на 0,3%.

Плодоовощная продукция подорожала на 1,3%. Так, цена на огурцы возросла на 6,7%, капусту белокочанную – на 5,4%, яблоки – на 0,9%, морковь – на 0,4%. В то же время помидоры подешевели на 1,1%, лук репчатый – на 0,4%, картофель – на 0,1%.

Снизились цены и на шоколадные конфеты. За неделю они подешевели на 0,2%, чай черный – на 0,1%.

Ранее Банк России предложил ввести адресную помощь для граждан вместо регулирования цен в магазинах. По мнению экспертов, прямое регулирование позволит только на краткосрочный период остановить их рост — затем это создаст дисбаланс на товарных рынках, а в последствии ожидаются негативные реакции в сельскохозяйственной отрасли и в экономике в целом. При этом в ЦБ уточнили, что одной из причин роста инфляции в России является рост мировых цен на продовольственные и мировые цены.

В администрациях российских регионов рассказали, что сдерживать рост цен на продовольственные товары они планируют за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничений торговых надбавок, увеличения посевных площадей и проведения сельхозярмарок.