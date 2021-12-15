Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейском рынке превысила $1500 за тысячу кубометров на фоне слабого вклада альтернативных источников энергии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Так, 15 декабря цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла €132,995 за МВт.ч, то есть $1550 за тысячу кубометров. При этом в ноябре цены на кубометр газа были в пределах $945, в декабре — $1182.

В Европе значительно уменьшилось производство электроэнергии из возобновляемых источников. 13 декабря вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в европейских странах составил всего лишь 10,1%, 14 декабря — 9,9% (при среднем значении 15,6% на неделе с 6 по 12 декабря), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Накануне стоимость газа на европейском рынке превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с 6 октября.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует поменять стратегию заключения газовых контрактов для повышения энергобезопасности. Как пишет Bloomberg, этим решением Брюссель в частности стремится ограничить продление долгосрочных контрактов на импорт газа и усилить контроль за уровнем топлива в их хранилищах. Россия рассчитывает на заключение этих контрактов, однако смена стратегии ЕС может помешать этим планам.