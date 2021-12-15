Владельцев мини-зоопарков без лицензий начнут штрафовать с 1 января

В Россельхознадзоре заявили, что все организации и предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, до 1 января должны получить лицензию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства уточнили, что к таким учреждениям и организациям относятся все цирки, зоопарки, океанариумы, дельфинарии, и прочие.

«Если после Нового года в ходе проверки выяснится, что организация не обладает лицензией, будет наложен штраф и инициировано обращение в суд для приостановки деятельности», — заявили в Россельхознадзоре.

При отсутствии лицензии штраф для должностных лиц составит от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота в «воспитательных целях».

Накануне прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль один из мини-зоопарков города.