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Аналитики рассказали, как цифровой рубль поможет российской экономике

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Появление цифрового рубля, а также параллельный запуск единой инфраструктуры для проведения денежных операций положительно повлияет на экономику РФ по ряду параметров, считают финансовые аналитики. Об этом пишут «Известия».

В частности, эксперты считают, введение нового способа расчета поможет снизить комиссии за безналичную оплату, позволит банкам расширить перечень услуг.

«Предполагается, что это позволит снизить комиссии за эквайринг [оплату через терминал] и станет дополнительным стимулом для приема платежей в цифровых рублях», — считает глава Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

По ее словам, появление цифрового рубля также поможет привлечь новых клиентов в кредитные организации, а клиенты разных банков в перспективе смогут пользоваться услугами на равных условиях.

Аналитик «Финам» Игорь Додонов убежден, что использование цифрового рубля повысит скорость и безопасность проведения платежей, а также снизит стоимость денежных переводов. Кроме того, по словам Додонова, цифровой рубль позволит государству более тщательно и оперативно следить за целевым использованием средств и повышать эффективность распределения бюджета.

Цифровой рубль — закодированная последовательность данных, которая эквивалентна некоему числу рублей.

Ранее стало известно, что ЦБ планирует выпустить прототип цифрового рубля в 2022 году. В ЦБ также назвали 12 российский банков, которые составят первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля, кредитные организации сами выразили желание участвовать в проекте.

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