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«Ессентуки» могут стать новыми владельцами «Нарзана»

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Один из крупнейших производителей минеральной воды «Нарзан» может перейти под контроль структур «Холдинг Аква», владеющего брендом «Ессентуки». Об этом пишет «Коммерсантъ».

О готовящейся сделке может свидетельствовать и смена руководства в АО «Нарзан». В начале декабря гендиректором компании стал Илья Якунин, сменив занимавшего эту должность с апреля 2014 года Алексея Зобкова.

По словам источника издания, недавно «Нарзан» приостанавливал поставки, а после смены гендиректора снова их возобновил. В последние несколько лет «Нарзан» терял свою долю на рынке. Если в 2018 году компания производила более 39 млн бутылок, то в 2020 году их было всего 30,8 млн. Всего в 2021 году компания занимает лишь 1% от рынка газированной воды в России.

Продажа компании может быть связана с продолжением консолидации кавказских минеральных вод на рынке. Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков отметил, что «Нарзан» входит в число трех наиболее знаковых брендов на российском рынке минеральной воды наряду с «Ессентуки» и Borjomi.

Компания «Холдинг Аква» занимается добычей и разливом брендов «Ессентуки» №4 и №17, «Родные озера» и «Славяновская».

Минкавказ России в июле 2017 года принял решение о проведении комплексной проверки всех производителей бутилированной минеральной воды на Северном Кавказе.

Тогда в министерстве прошло совещание, участники которого обсудили текущую ситуацию с наименованием места происхождения товара «Нарзан», а также добычу и реализацию на внутрироссийском рынке минеральной воды типа «Ессентуки».

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