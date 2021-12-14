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Nike приобрел производителя виртуальных кроссовок ради цифровой трансформации

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Charles Platiau/Reuters

Nike купил производителя виртуальных «кроссовок» RTFKT, чтобы ускорить свою цифровую трансформацию. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Nike, Inc. сегодня объявила о приобретении RTFKT, ведущего бренда, который использует передовые инновации для создания предметов коллекционирования нового поколения», — отмечается в сообщении.

По словам генерального директора Nike Джона Донахью, приобретение производителя виртуальных кроссовок является шагом, который ускоряет цифровую трансформацию компании. Позволяя обслуживать спортсменов и авторов на стыке спорта, творчества, игр и культуры.

RTFKT основан в 2020 году Бенуа Паготто, Крисом Ле и Стивеном Василевым. Компания использует блокчейн как технологию, помогающую отслеживать принадлежащие пользователю «вещи» в виртуальных мирах — она создает NFT-токены, которые дают право собственности на уникальные цифровые предметы и препятствует их копированию. Товарные знаки ставятся на загружаемые виртуальные товары, а именно компьютерные программы, изображающие обувь, одежду, головные уборы и другие вещи для использования онлайн.

В одной из метавселенных Sandbox в начале декабря продали виртуальную яхту из видеоигры. Яхту под названием Metaflower Super Mega Yacht перевели в NFT-токен и продали за рекордную для площадки сумму в 149 эфиров (вид криптовалюты, около $650 тыс.).

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