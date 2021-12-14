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«Молдовагаз» полностью рассчиталась с «Газпромом» за ноябрь

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Aurel Obreja/AP

Газораспределительная компания «Молдовагаз» перевела «Газпрому» платеж за газ, который был потреблен в ноябре, сообщила пресс-служба организации.

В сообщении указано, что сейчас компания сфокусировалась на сборе средств для выплаты аванса «Газпрому» за декабрь, который должна перечислить до 20 декабря.

«На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов», — уточнили в «Молдовагазе».

В компании призвали молдавских потребителей вовремя и без задержек оплачивать счета.

Финансовые трудности на предприятии начались еще в октябре, о которых сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Министр заявил, что власти страны впредь не допустят задолженностей «Газпрому». По его словам, часть расчетов за ноябрь были направлены «Газпрому» досрочно. Согласно контракту, «Молдовагаз» должен оплачивать поставки до 20-го числа каждого месяца.

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