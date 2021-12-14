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Названы траты россиян на кофе

Более 40% жителей России тратят на кофе свыше 1 тыс. рублей ежемесячно

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Жители крупнейших городов России рассказали, сколько денег тратят каждый месяц на кофе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный СДЭК и онлайн-ритейлером «Самокат».

Итоги опроса соотечественников показали, что свыше 40% граждан тратят на бодрящий напиток от 1 тыс. рублей ежемесячно. Также обнаружилось, что 64% опрошенных относят себя к кофеманам.

Больше всего денег уходит на кофе у живущих в Петербурге, Москве, Новосибирске, Челябинской области, а также Татарстане. Жители данных регионов расходуют на кофе от 3 тыс. руб.

Как выяснилось, тратят до 1 тыс. руб. 60% россиян, от 1 тыс. до 2 тыс. — 22,5%, а от 2 тыс. до 3 тыс. — 11%.

Порядка 80% жителей России ответили, что пьют кофе ежедневно.

Опрос организовали во всех федеральных округах, в нем участвовали 1 227 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Ранее была названа неожиданная польза кофе для глаз.

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