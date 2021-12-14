На Украине спрогнозировали последствия возможного отключения России от SWIFT

Украинский экономист Александр Хмелевский заявил, что угрозы США отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину бессмысленны и не имеют никакой реальной силы. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Факты».

Эксперт отметил, что исключение кого-либо из участников системы невозможно по желанию одной стороны соглашения. После совместного решения стран Евросоюза только само банковское объединение может предпринять такой шаг.

По словам Хмелевского, банковские организации не заинтересованы в отключении РФ, поскольку российские банки платят немалые членские взносы. Также обмен данными между финансовыми учреждениями можно построить и без SWIFT.

«Например, для этого может использоваться интернет-банкинг, который в последние годы стал довольно популярным. То есть в случае отключения российских банков от SWIFT они очень быстро перейдут на другие каналы связи и будут продолжать осуществлять международные платежи. При этом для зачисления средств на свой корреспондентский счет они могут использовать SWIFT-код своего банка-корреспондента», — пояснил специалист.

Также он заявил, что отключение РФ от SWIFT может навредить имиджу страны, но не ее экономике, потому что российские банки, зарегистрированные за рубежом, все равно смогут работать в ней даже в случае отключения государства от этой системы.