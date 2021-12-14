Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Москву обрушился сильнейший за 32 года снегопад 08:24
Драйзайтль о результативности Овечкина: это, честно говоря, пугает 08:20
Российский рынок акций рухнул на открытии торгов 08:17
Глава ВОЗ назвал главные вызовы, с которыми столкнется мир после пандемии 08:15
Выкатка первого летного образца беспилотника «Охотник» прошла в Новосибирске 08:09
Тимошенко сообщила об историческом антирекорде Украины 08:04
В московских аэропортах из-за непогоды отменили или задержали более 30 рейсов 08:03
В «Спартаке» рассказали о будущем Руя Витории 08:03
В Аргентине открыли фреску с изображением Месси 07:55
Гид по Байкалу поделилась видео становления первого льда 07:51

На Украине спрогнозировали последствия возможного отключения России от SWIFT

Украинский экономист назвал бессмысленной мерой отключение РФ от SWIFT

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Chris Helgren/Reuters

Украинский экономист Александр Хмелевский заявил, что угрозы США отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину бессмысленны и не имеют никакой реальной силы. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Факты».

Эксперт отметил, что исключение кого-либо из участников системы невозможно по желанию одной стороны соглашения. После совместного решения стран Евросоюза только само банковское объединение может предпринять такой шаг.

По словам Хмелевского, банковские организации не заинтересованы в отключении РФ, поскольку российские банки платят немалые членские взносы. Также обмен данными между финансовыми учреждениями можно построить и без SWIFT.

«Например, для этого может использоваться интернет-банкинг, который в последние годы стал довольно популярным. То есть в случае отключения российских банков от SWIFT они очень быстро перейдут на другие каналы связи и будут продолжать осуществлять международные платежи. При этом для зачисления средств на свой корреспондентский счет они могут использовать SWIFT-код своего банка-корреспондента», — пояснил специалист.

Также он заявил, что отключение РФ от SWIFT может навредить имиджу страны, но не ее экономике, потому что российские банки, зарегистрированные за рубежом, все равно смогут работать в ней даже в случае отключения государства от этой системы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть