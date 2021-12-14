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Названы причины инцидента в аэропорту Челябинска

Росавиация связала авиаинцидент в Челябинске с безответственностью и некомпетентностью

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Пресс-центр Международного аэропорта Челябинска

Названы причины авиационного инцидента а аэропорту Челябинска с самолетом Bombardier CRJ-200, который произошел 1 декабря. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что причиной стала неподготовленность взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом он сообщил в письме, направленным руководителям территориальных управлений ведомства и организаций гражданской авиации, пишет РБК.

В Росавиации указали, что инциденты в аэропорту происходят из-за некомпетентности его руководства. Так, 1 декабря не были подготовлены рабочие поверхности искусственной ВПП в условиях снегопада, дождя, переохлажденного дождя, перехода температуры через ноль градусов. В письме также указывается, что экипажу Bombardier CRJ-200 была выдана недостоверная информация о состоянии ВПП.

Нерадько заключил, что инциденту способствовали не только недостатки в работе подразделений технического обслуживания, «но также безответственность и безынициативность» специалистов, в которые должны управлять безопасностью полетов.

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