Работодателям доплатят за молодых сотрудников из «уязвимых категорий»

Министерство труда России подготовило поправки, расширяющие господдержку компаний и индивидуальных предпринимателей, трудоустраивающих молодых людей до 30 лет из «уязвимых на рынке труда категорий». Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Изменения в постановление правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, трудоустраивающих безработных граждан, позволят работодателям с 1 января 2022 года получить три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) на одно рабочее место (плюс страховые взносы и районный коэффициент) за наем таких сотрудников.

К «уязвимым на рынке труда категориям» при этом относятся соискатели с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, а также граждане, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, люди с несовершеннолетними детьми, освобожденные из мест лишения свободы, дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, в этот список вошли граждане, которые находились без работы в течение более четырех месяцев после возвращения с военной службы или получения документа об образовании.

Субсидии будет предоставлять Фонд социального страхования. Для этого работодателю необходимо будет направить заявление в службу занятости через портал «Работа в России». В министерстве полагают, что данная мера позволит помочь 117 тысячам граждан.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике, депутат ЕР Артем Метелев рассказал, что в проекте бюджета России на 2022 года и плановый период 2023-2024 годов планируют выделить дополнительные три миллиарда рублей на программу занятости молодежи. Он отметил, что студенты и выпускники университетов без опыта сталкиваются со сложностями при поиске работы.

В марте президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу к концу 2021 года восстановить российский рынок труда до показателей 2019 года. При этом он отметил, что улучшение данной ситуации очень зависит от наращивания капиталовложений в рабочие места, инвестиций, а также роста деловой активности.