На модернизацию электротранспорта выделят 400 млрд рублей

В ближайшие пять лет на модернизацию общественного электротранспорта направят порядка 400 млрд рублей, в том числе из Фонда национального благосостояния России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя — члена правления ВЭБ.РФ Олега Говоруна.

Участниками программы модернизации электротранспорта станут 13 городов. Соответствующие заявки подали Владивосток, Иркутск, Ярославль, Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону, Тверь, Нижний Новгород, Пермь, Курск, Саратов, Уфа и Южно-Сахалинск. Этот список может быть расширен, сообщил представитель госкорпорации.

Запуск программы состоится в 2022 году. Ее инвестиционная стадия будет длиться от двух до пяти лет — в этот период планируется закончить большинство проектов. Как уточнил зампред ВЭБ.РФ, срок концессионных соглашений при этом составит до 25 лет.

Он также рассказал, что всего в 13 городах собираются заменить 668 км трамвайных путей, осуществить закупку 1544 трамвайных вагонов. Также деньги будут направлены на приобретение электробусов и строительство зарядных станций, указал Говорун.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию транспортной инфраструктуры страны до 2024 года выделят 780 млрд руб.