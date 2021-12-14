Минтруд РФ подготовил предложения по зарплатам шахтеров

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Минтруд подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров. Об этом он сказал в ходе заседания рабочей группы Госсовета по направлению «Энергетика», передает пресс-служба правительства.

По его словам, некоторые поручения, которые были даны ранее, еще пока не исполнены. Речь идет о вопросах, связанных с совершенствованием системы оплаты труда, а также строгим соблюдением обеспечения норматива «70 на 30» в фонде оплаты труда, «чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности», уточнил Новак.

«Я напомню, что президентом уже было дано такое поручение. Минтрудом были подготовлены предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения», — сказал вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин после трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная» провел онлайн-совещание с представителями угольной отрасли и чиновниками. Глава государства отчитал присутствующих за ЧП и многочисленные нарушения, которые привели к гибели 51 человека. В частности, российский лидер остался недоволен докладом главы Минтруда РФ Антона Котякова об оплате работы шахтеров.

Котяков во время совещания рассказал, что зарплата горняков строилась по схеме «70/30», при ней 30% зарплаты начислялись за выработку. За время проверок исполнения отраслевых соглашений было выявлено только одно нарушение. Виновников наказали штрафом в 300 тыс. рублей.

В свою очередь, генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что необходимо пересмотреть уровень зарплаты шахтеров. Он считает, что это стоит сделать вместе с профсоюзными организациями, проанализировав тарифное отраслевое соглашение.

По словам Краснова, такая мера нужна, «чтобы обеспечить их безопасность, но и сохранить высокий уровень дохода в случае приостановления работ в шахте при повышении концентрации метана».

Путин при этом отметил, что «безусловно, необходимо уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из нее выплаты, зависящие от выработки».