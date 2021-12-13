В Германии раскритиковали заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»

Член комитета бундестага Штефан Койтер заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок использует «Северный поток – 2» в качестве инструмента политических переговоров. Об этом он сообщил газете «Известия».

По его словам, Бербок в данном случае не представляет интересы граждан Германии, «играя» с энергетической безопасностью страны.

«Я опасаюсь, что при новом федеральном правительстве отношения между РФ и Германией ухудшатся, о чем я глубоко сожалею», — сказал он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» продолжается. По словам министра, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

Дипломат также указала, что трубопровод пока «не соответствует предписаниям» Евросоюза.