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В Германии раскритиковали заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»

Койтер: глава МИД ФРГ использует «Северный поток — 2» как инструмент для переговоров

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Член комитета бундестага Штефан Койтер заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок использует «Северный поток – 2» в качестве инструмента политических переговоров. Об этом он сообщил газете «Известия».

По его словам, Бербок в данном случае не представляет интересы граждан Германии, «играя» с энергетической безопасностью страны.

«Я опасаюсь, что при новом федеральном правительстве отношения между РФ и Германией ухудшатся, о чем я глубоко сожалею», — сказал он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» продолжается. По словам министра, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

Дипломат также указала, что трубопровод пока «не соответствует предписаниям» Евросоюза.

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