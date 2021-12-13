Силуанов спрогнозировал инфляцию около 8% к концу года

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что по итогам уходящего года инфляция в России составит около 8%, передает ТАСС.

Глава Минфина отметил, что инфляция выше плановых значений и Центральный банк адекватно реагирует на ситуацию с инфляцией в России, чтобы к концу 2022 года она вернулась к плановому уровню в 4%.

По словам Силуанова, всплеск инфляции в России связан с глобальными трендами, в частности большим количеством денег, выпущенных странами с резервными валютами, ростом цен на сырьевые товары и т.д. Министр указал, что власти реагируют на сложившуюся ситуацию бюджетными мерами и мерами денежно-кредитной политики.

«В первую очередь со следующего года мы выходим на бюджетное правило, и бюджет у нас будет сбалансирован с учетом тех доходов, которые мы будем получать на следующий год и предстоящую трехлетку», — сказал он.

Министр также напомнил, что правительство приняло целый ряд мер, касающийся стабилизации цен.

«Но понятно, что мы не можем повлиять на глобальные тренды при расчете этого показателя, и глобальные тренды у нас были за последнее время именно на повышение инфляции», — добавил Силуанов.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2022 году в мире может начаться новая волна инфляции, вызванная ростом цен на продовольственные товары.