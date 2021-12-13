В Сбере теперь можно рефинансировать кредиты по ставке от 5,9%

Сбер в рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев предлагает низкую ставку в 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование». Данная ставка будет действовать первый месяц, после чего она составит от 10,9% в зависимости от суммы кредита.

Что касается кредитов до 12 месяцев, по ним доступна ставка от 8,9% годовых. Предложение действует с 1 декабря 2021 года.

«В ноябре мы уже запустили новогоднюю акцию по потребительским кредитам и теперь похожие условия доступны и по рефинансированию. Хочу отметить, что рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам, снизив ставку и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. А с учетом новогоднего акционного предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это по-настоящему уникальная возможность, доступная только у нас», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Напомним, с 13 ноября Сбер утвердил специальную ставку 5,9% по кредитам на срок от 13 месяцев. Она будет действовать первые три месяца для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+, для остальных – первый месяц. Также снижена базовая ставка после окончания периода: по кредитам до 12 месяцев ставка снижена до 8,9%; от 13 месяцев – до 10,9%.