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В ПФР рассказали, кто начнет получать «сельскую надбавку» в 2022 году

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали дополнительную категорию граждан, которые будут получать «сельскую надбавку» с начала 2022 года. Об этом сообщает «Российская газета».

В фонде объяснили, что с 1 января 2022 года повышенная пенсия за работу в сельской местности в течение 30 и более лет, полагающаяся неработающим пенсионерам, будет выплачиваться независимо от места проживания.

После 1992 года «сельскую надбавку» распространили на пенсионеров, работавших в сферах растениеводства и животноводства в организация, для которых сельское хозяйство не было основным видом деятельности.

Кроме того, людей, трудившихся до 1992 года в колхозах, на машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах или сельхозартелях, приравняли к сельским работникам независимо от профессии, специальности или занимаемой должности.

Ранее ПФР рассказали, кто получит две пенсии в декабре.

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